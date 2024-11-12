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Kahraman Türk askerinin vatan nöbeti soluksuz sürüyor.

Mehmetçik, operasyon bölgelerinde hain terör örgütü mensuplarına nefes aldırmıyor.

Üst üste operasyon düzenleyen güvenlik güçlerimiz bölgede yeni operasyonlar düzenledi.

2 BÖLGEDE TERÖR OPERASYONU

Güvenlik güçleri, terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesi ise, Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere bir darbe daha vurdu.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ekiplerin kapsamlı çalışması sayesinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist için operasyon düzenlendi.

Başarılı operasyon sonucunda tespit edile 4 terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖR VE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor

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Büşra Yıldız
Muhabir