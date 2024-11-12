Kahraman Türk askerinin vatan nöbeti soluksuz sürüyor.
Mehmetçik, operasyon bölgelerinde hain terör örgütü mensuplarına nefes aldırmıyor.
Üst üste operasyon düzenleyen güvenlik güçlerimiz bölgede yeni operasyonlar düzenledi.
2 BÖLGEDE TERÖR OPERASYONU
Güvenlik güçleri, terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesi ise, Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere bir darbe daha vurdu.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ekiplerin kapsamlı çalışması sayesinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist için operasyon düzenlendi.
Başarılı operasyon sonucunda tespit edile 4 terörist etkisiz hale getirildi.
"TERÖR VE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"
Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor
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