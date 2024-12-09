SON DAKİKA! Suriye'de geçiş hükümetini kuracak isim belli oldu

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Son dakika haberine göre Suriye'de geçiş hükümeti kuruluyor.

Dünya çapında Suriye Büyükelçiliklerinde göndere "Suriye devrimi bayrağı" çekilirken içerde de taşlar yerine oturuyor.

Tarihi değişim kapsamında yönetimi ele alan muhalifler ilk adımı attı.

SURİYE'NİN YENİ BAŞBAKANI BELLİ OLDU

Bu kapsamda Al Jazeera'nın haberine göre İdlib kökenli Muhammed El Beşir, hükümeti kurmak üzere görevlendirildi.

Kabineyi oluşturacak isimlerin kimler olacağı merak konusu olmaya devam ederken Beşir'in mesleği ve kökeni dikkat çekti.

SURİYE'YE İDLİBLİ BAŞBAKAN

Beşir, İdlib kökenli bir Suriyeli...

1983'te İdlib'de doğan El Beşir, öğrenimini Halep Üniversitesi'nde gördü.

El Beşir, 2007 yılında bu üniversiteden elektrik ve elektronik mühendisliği alanında lisans mezuniyeti yaşadı.

Beşir, daha sonra İdlib Üniversitesi'nden 2021'de hukuk alanında lisans derecesi yaptı.

Daha önce Dernekler İşleri Müdürü olarak görev yapan ve daha sonra 2022'de İdlib'deki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev alan Beşir'in kabinesi merakla bekleniyor.