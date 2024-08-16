SON DAKİKA! Hatay'ın Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Suriye sınırında bulunan iller sallandı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), yeni bir depremi daha duyurdu.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Hama ilçesinde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.
5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, saat 13.15'de meydana gelen depremin 5.2. büyüklüğünde ve 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sert bir şekilde hissedildi.
4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Hama'da saat 13.18'de ise 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Hatay'da hissedilen deprem sonrası betonerme yapılarda yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar.
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