SON DAKİKA! Hatay'ın Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 102 kilometre mesafede olan Suriye'nin Hama şehrinde art arda depremler meydana geldi.

İHA

Son dakika haberine göre, Suriye sınırında bulunan iller sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), yeni bir depremi daha duyurdu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Hama ilçesinde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 13.15'de meydana gelen depremin 5.2. büyüklüğünde ve 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sert bir şekilde hissedildi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Hama'da saat 13.18'de ise 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Hatay'da hissedilen deprem sonrası betonerme yapılarda yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar.

AFAD SON DEPREMLER

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)