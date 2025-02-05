SON DAKİKA! Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Haber Merkezi

Mehmetçik, terörle mücadeledeki kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki tehditlere karşı kesintisiz operasyonlarını sürdürerek bölgeyi terörden arındırmaya devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen son operasyonda, saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi.

2 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 terörist, yapılan nokta atışı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin azmi ve üstün operasyon kabiliyeti sayesinde terör örgütünün hareket alanı giderek daralıyor.

"OPERASYONLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Başarılı operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: