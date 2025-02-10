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Haber Merkezi

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Her geçen gün yeni bir başarıya imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla terörle mücadelenin en yoğun noktasında teröristlere korku salıyor.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni çalışmalar gerçekleştirildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 3 PKK/YPG’li teröristin yeri tespit edildi.

Mehmetçik, tespit ettiği teröristler için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen operasyon sonucu, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

"KAHRAMANCA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: