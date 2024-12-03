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Haber Merkezi

Mehmetçik, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile terörü inlerinde yok etmeye devam ediyor..

Başarılı operasyonlar neticesinde her geçen gün çok sayıda kayıp veren teröristler kaçacak delik ararken bu kapsamda bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, operasyonun detaylarına yer verildi.

"7 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!" ifadesinde bulunan MSB, devamında şu açıklamalara yer verdi:

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"