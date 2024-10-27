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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre kahraman Mehmetçik sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yapılan sosyal medya paylaşımında 15 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğü belirtildi.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

TUSAŞ SALDIRISININ ARDINDAN OPERASYONLAR HIZ KAZANDI

Kararlılıkla devam eden terör operasyonları PKK'lı hainlerin Ankara'daki TUSAŞ tesislerini hedef almasının ardından hız kazanmıştı.

23 Ekim'deki terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedefler yoğun ateş altına alınmış, 5 şehidin kanı yerde bırakılmamıştı.