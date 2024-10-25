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Haber Merkezi

Türk askeri, vatan nöbetini sürdürüyor.

Teröristlere yönelik çalışmalarına hız veren Mehmetçik, ülke sınırları içerisinde ve sınır dışında düzenlenen operasyonları sayesinde hainlere göz açtırmıyor.

Güvenlik güçleri, yerleri tespit edilen teröristleri tek tek indiriyor.

Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saklandığı tespit edilen 11 terörist için düğmeye basıldı.

Kahraman Türk askeri, başarılı operasyonu sayesinde terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenilen 11 teröristi etkisiz hale getirdi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit bölgesinde düzenlenen operasyonda ise, terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenilen 7 teröristi etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİSTLERE İNLERİNDE HESAP SORUYORUZ"

Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: