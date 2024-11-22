SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Kahraman askerimiz, vatan nöbetini soluksuz sürdürüyor...

Teröristleri tek tek tespit eden Mehmetçik, yeni bir operasyonu daha başarıyla tamamladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde, terör örgütü PKK/YPG üyesi olan 5 terörist tespit edildi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerinin çalışmalarını tamamlamasıyla operasyon için start verildi.

Mehmetçik, dağlarda saklanan 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

"KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELE SÜRECEK"

Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: