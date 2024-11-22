SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman askerimiz, vatan nöbetini soluksuz sürdürüyor...
Teröristleri tek tek tespit eden Mehmetçik, yeni bir operasyonu daha başarıyla tamamladı.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde, terör örgütü PKK/YPG üyesi olan 5 terörist tespit edildi.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik güçlerinin çalışmalarını tamamlamasıyla operasyon için start verildi.
Mehmetçik, dağlarda saklanan 5 teröristi etkisiz hale getirdi.
"KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELE SÜRECEK"
Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleyi sürdürecek!
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