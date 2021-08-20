Son dakika: Tam kapanma olacak mı? Bakan Koca'dan yanıt geldi

Kabine toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde kapanma olup olmayacağı ile ilgili soruya çok net yanıt verdi. Peki tam kapanma olacak mı?

Vaka sayılarının 20 ile 30 bin bandında seyrediyor olması nedeniyle vatandaşlar, yeni bir kapanma kararının alınıp alınmayacağını merak ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı öncesi salgınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni dönemde salgın ile mücadelenin nasıl olacağını net sözlerle açıklayan Bakan Koca, 'Kapanma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Peki tam kapanma olacak mı? İşte Bakan Koca'nın yanıtı...

KAPANMA OLACAK MI?

Eğitimi yıl boyu kesintisiz sürdürmek istediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını bildirdi.

'Kapanma olacak mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Bu yıl salgınla mücadelede kapanma uygulamayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmalarına da değinen Koca, hem BioNTech hem de Sinovac aşılarının gelmeye devam ettiğini belirterek, "O konuda bir sorunumuz yok. Aşımız da var." dedi.