SON DAKİKA! TBB'nin başkan vekili Zeydan Karalar oldu

Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte yerine vekil seçiliyor..
İBB'de yapılan seçimden sonra Türkiye Belediyeler Birliği'nde de (TBB) başkan vekili seçildi..
TBB'de CHP'nin adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olurken AK Parti'nin adayı ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç oldu.
Oylama sonucu Karalar 463 oy alırken, Genç ise 179 oy aldı.
TBB'NİN BAŞKAN VEKİLİ ZEYDAN KARALAR OLDU
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili oldu.
Karalar, Ekrem İmamoğlu'nun görevine vekalet edecek.
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