Teğmenler soruşturmasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

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30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler, kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atmıştı.

Teğmenlerin kılıç çatma töreniyle ilgili haklarında önce tahkikat ardından soruşturma başlatılmıştı.

Yaşanan olayın ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.

TEĞMENLERİN DOSYASI 16 OCAK'TA GÖRÜLECEK

Disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının görüleceği tarih belli oldu.

İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının, 16 Ocak’ta Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşüleceği öğrenildi.

Teğmenlere görüşülme tarihi konusunda tebligat yapıldı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler, kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı.

Teğmenlerin kılıç çatma töreninin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletti.

Yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defalarca tebliğ edildi.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istendi.

Töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edildi.

YALNIZCA EYLEMİ ORGANİZE EDEN TEĞMENLERİN HABERİ VARDI

Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu ortaya çıktı.

Teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askerî Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit etti.

Yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edildi.