SON DAKİKA! Türk düşmanı diziye RTÜK engeli RTÜK, Kıbrıs'ta tarihi gerçekleri çarpıtan ve Türkleri hedef gösteren dizi Famagusta'nın Türkiye’de veya herhangi bir ülkede yayınlanmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Kıbrıs Barış Harekatı, Türklere olduğu kadar Rumlara da barış getirdi.

Netflix'in "Famagusta" (Gazimağusa) dizisi Türkiye'yi Kıbrıs'ta "savaş suçlusu" yaptı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Dijital yayın platformu Netflix'in, bu gerçeği yok sayan ve Türk askerini karalayan bir diziyi yayınlama kararı büyük tepki çekti.

Diziye IMDB'de Yunanlar 10 yıldız, Türkler 1 yıldız verdi.

YAYINLANMAYACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk düşmanı dizi, “Famagusta” isimli yapımın Türkiye'de veya herhangi bir ülkede yayınlanmayacağını açıkladı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR YANLIŞ"

"Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan “Kıbrıs Barış Harekâtı”, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirdi" diyen Şahin, "Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silindi. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlış" ifadelerini kullandı.

"NETFLİX İLE GEREKLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI"

Yapımın, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslandığını belirten RTÜK Başkanı Şahin, dizinin Türkiye'de veya herhangi bir ülkede yayınlanmayacağını açıkladı:

Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varıldı. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacak.

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