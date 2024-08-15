SON DAKİKA! Türkiye ve Irak arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Son dakika haberini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu..

Türkiye, terör sorununu tarihe gömmekte kararlı...

Sınır ötesinde Irak ve Suriye topraklarındaki operasyon bölgelerinde PKK'lı teröristlere ağır darbeler indiriliyor.

Bu süreçte uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanan Türkiye, bölgede ayrıca diplomasi trafiği yürütüyor.

Özellikle PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyi için sık sık girişimlerde bulunarak terörle ortak mücadelenin zemini genişletiliyor.

Bu kapsamda Irak ile dördüncü kez, Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı yapıldı.

TÜRKİYE VE IRAK ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan ortak basın toplantısında Bakan Fidan, Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı. Bu anlaşma tarihi önemi haizdir. Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz.



Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.

BAĞDAT'TA ORTAK GÜVENLİK KOORDİNASYON MERKEZİ KURULACAK

Öte yandan diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Irak'ın, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracağını bildirdi.

Kaynaklar, bu merkezlerin, iki ülkenin başta terör örgütü PKK olmak üzere, terörle mücadelesinde ortak çalışmasına imkan sağlayacağını belirtti.

IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabullerinde, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu

Bu kapsamdaki müzakerelerin, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı 2019 yılında yapılmıştı.

Ardından, Irak'taki iç karışıklıklar ve koronavirüs salgını gibi gelişmeler nedeniyle bir süre atıl kalan söz konusu mekanizma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos 2023'te Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından tekrar canlandırılmıştı.

Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması olarak tanımlanan işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke Dışişleri Bakanlarının başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti.

Irak makamlarıyla varılan anlayış birliği sonucunda, söz konusu toplantının hitamında yayınlanan ortak bildiride, Irak'ın terör örgütü PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa "ortak tehdit" olarak tanımlaması sağlanmıştı.

IRAK, PKK'YI YASAKLI ÖRGÜT İLAN ETMİŞTİ

Üçüncü toplantı ise İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla 14 Mart'ta Bağdat'ta yapılmıştı. Toplantıda, terör örgütü PKK'ya ilişkin "ortak tehdit" tanımlaması daha da ileri taşınmış; Irak makamları, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan eden bir karar aldığını paylaşmıştı.

Türkiye'nin, bu karardan duyduğu memnuniyet, toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiriye yansıtılarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi, Irak'la, terörle mücadele ve güvenlik işbirliği bağlamında kritik bir adım teşkil etmişti. Kararın sahadaki uygulaması yakından takip ediliyor.