Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne hain saldırı...

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

5 ŞEHİDİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehit sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini söyledi.

TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

Teröristlerin tesis içine yüksek miktarda patlayıcı ile geldiği anlaşıldı, özel harekatın operasyonu sırasında teröristler kendilerini patlattı.

DETAYLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısıyla ilgili detaylar da güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre netleşmeye başladı.

14 YAŞINDA PKK'YA KATILDI

Terör saldırısını gerçekleştiren erkek teröristin 14 yaşında PKK'ya katıldığı en son Suriye/Kamışlı'da bulunduğu istihbarat raporlarına yansıdı.

Terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde eğitim aldığı yine öngörülüyor.

Teröristin örgüte katıldıktan sonra Türkiye'ye bir daha girmediği belirtildi.

PARAMOTORLA GİRDİLER

Hain saldırının ardından güvenlik kaynakları teröristlerin ülkeye son 1-2 gün içerisinde girdiğini değerlendiriyor.

Güvenlik güçleri, raporlarında ayrıca teröristlerin paramotorla ülkeye girdiklerini de belirledi.