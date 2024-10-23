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Haber Merkezi

Başkent Ankara'dan gelen son dakika, gündeme bomba gibi düştü!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi.

Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu.

SİLAH SESLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"MAALESEF ŞEHİT VE YARALILARIMIZ BULUNMAKTA"

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." dedi.