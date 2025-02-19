Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısı, gündeme bomba gibi düştü..

13 Şubat'ta gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında katılımcılara hitap eden TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, gündeme ilişkin yaptıkları konuşmalarla tepki topladı.

Tepkiler sonrası hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturma genişletilerek TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edildi.

Turan hakkında da 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatıldı.

POLİS EŞLİĞİNDE İFADE VERMEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Turan'ın soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye götürüldüğü anlar kameralara yansıdı..

Turan'ın ifade işlemleri sürüyor..

TÜSİAD BAŞKANI HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİŞTİ

Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 'Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır.' sözleriyle hükümeti eleştirmişti.

İLGİLİ HABER TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır

ÖMER ARAS HÜKÜMETİN HUKUK POLİTİKALARINI ELEŞTİRMİŞTİ

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ise konuşmasında, hükümetin ekonomi ve hukuk politikalarını eleştirerek ve "Ülke olarak güven problemi yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatıldı