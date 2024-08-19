Haber Merkezi

Türkiye genelinde birkaç gündür mücadele edilen yangınlar, sönmeye başladı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangınlara ilişkin, AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban bilgi verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, yurt genelindeki yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildirdi.

Yangınlara dair hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü de söyleyen Memiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"KURUM VE KURULUŞLAR 7/24 ESASINA GÖRE ÇALIŞTI"

AFAD olarak biz afet öncesinde risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme süreçlerini ülke genelinde koordine etmekle görevli ve sorumlu bir kamu kuruluşuyuz.



Bu kapsamda orman yangınları sürecinde yangından etkilenen illerde valilerimizin başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7/24 esasına göre çalışmışlardır.



Diğer tüm illerimizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz yangın bölgelerine personel araç gereç desteği vermek üzere teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedirler.