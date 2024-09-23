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SON DAKİKA! Ümraniye'de polisi şehit eden katil tutuklandı

SON DAKİKA! Ümraniye'de polisi şehit eden katil tutuklandı Son dakika haberine göre,İstanbul Ümraniye'de bir olaya müdahale eden Polis Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden zanlı Yunus Emre Geçti tutuklanarak cezaevine gönderildi..