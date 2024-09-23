DHA

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Merkezinde görevli Polis Memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti (19) adlı şüpheli ile yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit olmuştu.

Biri polis 2 kişinin de yaralandığı olayda 19 yaşındaki şüphelinin 26 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çöp poşeti giydirilen Geçti, kadın polisler tarafından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına bindirilerek Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre,savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı, tutuklandı..

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Yalçınkaya Kaynak
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