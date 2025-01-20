SON DAKİKA! Ünal Karaman İyi Parti'den istifa etti

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre İyi Parti'de bir istifa daha geldi.

İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener'e yakınlığı ile tanınan eski futbol adamı Karaman, istifa kararını X hesabından duyurdu.

Karaman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ PARTİ'DEN AYRILMA KARARI ALDIM"

"Aziz Türk Milletine;

Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim.

Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim.

Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi.

Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.

"GÜVENENLERİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIM"

Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak;

Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

VEKİL SAYISI 28'E DÜŞTÜ

Öte yandan Karaman'ın istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu.

2023'teki genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.

Bu istifayla birlikte İyi Parti’nin milletvekili sayısı 28'e geriledi.

Karaman'dan önce, yine Meral Akşener'e yakınlığı bilinen partinin sözcüsü Kürşad Zorlu da istifa etmişti.

Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.