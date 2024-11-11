SON DAKİKA! Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması

DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

4 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ARDINDAN SERDAR ORTAÇ'TA GÖZALTINDA

İlk olarak Mehmet Ali Erbil, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Akabinde de Ortaç'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, ifade verecek.

Soruşturmanın daha da genişleyeceği, ilk ifadelerin de savcılıkta alınacağı belirtildi.

Ayrıca Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle emniyette değil, savcılıkta ifade verecek.

DİĞER GÖZALTINA ALINAN FENOMENLER

Operasyonda adı geçenler arasında; ünlü sosyal medya fenomeni Aleksander Mensikof, 1,3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen ve müzisyen Zorbey Erkoçlar da bulunuyor.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

Son dönemlerde Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, bazı sosyal medya platformlarından yasa dışı bahis reklamı yapmış ve tepki çekmişti.