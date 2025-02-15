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Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, görevden uzaklaştırıldığını ve Belediyeye kayyum atandığını duyurdu.

Son dakika haberine göre; Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Vali Balcı, belediye binasına geçerken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı, 'Van Büyükşehir Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılması ve Van Valisinin Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirilmesine Dair Basın Açıklaması' başlığıyla yaptığı duyuruda şunları kaydetti:

"Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle;



Abdullah Zeydan Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılmıştır.



5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesini DEM Partili Abdullah Zeydan kazanmıştı.

Zeydan’ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.