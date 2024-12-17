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AA

Tüm Türkiye, komisyondan çıkacak 2025 asgari ücret zammını bekliyor...

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı için ilk iki toplantı geride kalırken önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek üçüncü toplantıya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin konuştu.

TBMM'de konuşan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE NETİCELENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, şu açıklamalarda bulundu:

İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz.

"ARTIK ÜCRET TEKLİFLERİNİN KOMİSYONUMUZA GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtında bulundu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20’lik zamda asgari ücret 20 bin 402 lira

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira olacak.