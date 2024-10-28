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DHA

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da 12 bebek, para için öldürüldü...

Yenidoğan bebekleri para için öldüren çete, tüm tehditlere rağmen vazgeçmeyen savcı tarafından çökertildi.

Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinin ardından gözaltına alınan 47 kişiden 22'si de tutuklandı.

Her gün farklı bir skandalın gündeme geldiği çetenin mahkemeye çıkacağı tarih netleşti

YENİDOĞAN ÇETESİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

47 sanıklı davanın ilk duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Kasım'da görülecek. Çeteye dair hazırlanan iddianame ise geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

Kabul edilen iddianamede; başta çetenin lideri olan Fırat Sarı olmak üzere, diğer suçlular için istenilen cezalar yer aldı.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

TALEP EDİLEN CEZALAR

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez uygulanmak üzere 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede yer alan diğer şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Çete üyeleri sosyal medyaya yansıyan görüntülerde soruşturmayı yürüten savcıyı da tehdit etmişti.

İddianamede ayrıca, diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülürken hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine 'Dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi