Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan yenidoğan çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanık, ihmali davranışlarda bulunarak bebeklerin ölmelerine neden oldu.

Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticisi İlker Gönen’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 oldu.

Yaşanan gelişmede ise, yenidoğan çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşmanın görülmesine 4’üncü gününde devam ediliyor.

Duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

YAVUZ ENGİN'İN MAKAMINDA TEHDİT EDİLDİĞİ OLAYA İLİŞKİN TUĞÇE TOPTEMEL'İN AVUKATINDAN SAVUNMA

Duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tahliyesi için cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’in makamında tehdit edildiği olaya ilişkin Tuğçe Toptemel’in avukatı savunma yaptı.

Tutuklu sanık Toptemel’in avukatı savunmasında şöyle dedi:

Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor. Haklının acelesi yok. Bu olayda adımız geçtiği için savunma yükümüz çok arttı herkes düşündü ki; suçu yoksa neden bu olayda adı geçti. Müvekkil hukuki delillere göre soruşturma aşamasında dahi tahliyesi en muhtemel kişilerdendi. Zira uzman görüşünde sorumlu dahi tutulmamış bu yönden tahliyesi çok mümkündü. Bu yapılmadı.



Sonrasında bildiğiniz tehdit süreci ve videonun dolaşıma sokulması. Ben tehdit videosunu izlediğimde gerçekten Tuğçe’ye üzüldüm, bu yükü nasıl kaldıracağını düşündüm. Şu ana kadar da taşıdı. O videoyu dikkatli izleyelim tehdit eden kişi başka kişilerden de bahsediyor. Bu tehdidi yapan kişinin muhtemelen müvekkili tahliye ettirmek istemesinin sebebi, müvekkilin zaten hukuki olarak tahliye olabilecek bir durumda olmasıydı. Bunu ise kendi yapmış gibi üstlenecek diğer tutuklu sanıklara ‘biz Tuğçe’yi tahliye ettirdik tahliye olmak isteyen avukatlara değil bize gelsin’ diyecekti.