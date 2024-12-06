SON DAKİKA! Yenidoğan Çetesi davasında dikkat çeken gelişme

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'Yenidoğan Çetesi' skandalı geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü...

Yenidoğan Çetesi, İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladı ve ihmali davranışlarda bulunarak yaşamlarını yitirmelerine yol açtı.

Bu kapsamda Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesi sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

14 ŞÜPHELİDEN 11'İNE TUTUKLAMA TALEBİ

Sanıkların her ifadesi kan dondururken yaşanan son gelişme ise çok konuşuldu.

Gelişmede, yenidoğan soruşturmasında 2. dalga kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i için tutuklama talep edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Operasyona ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 16 şüphelinin daha suç eylemlerine dahil olduğu anlaşıldığı aktarıldı.

Soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve bir sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.