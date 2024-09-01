SON DAKİKA! Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba hayatını kaybetti Bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi

Yeşilçam ünlüleri tek tek aramızdan ayrılıyor...

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, daha önce geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını sürdürdüğü Miami'de hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazasının ardından burada bir süre tedavi görmüştü.

ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Ünlü oyuncunun ölüm haberini duyuran Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.

ANNESİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Mayıs ayında taburcu olan ve "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" diyen usta sanatçı, haziran ayında tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti.

Annesinin KOAH hastası olduğunu söyleyen Anjelik Calvin, "Vücudundaki oksijen seviyesi düşmüştü. Ambulans yetişmeseydi her şey daha da kötü olabilirdi. Kalp damarları açıldı. Annem, burnundan rahat nefes alamıyor, burnunda kemik ve nodüller var" demişti.

"AHU'MUZU KAYBETTİK"

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Nuri Alço, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.

ADNAN OKTAR FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıllarda Ahu Tuğba'nın tutuklu Adnan Oktar ile olan fotoğrafı ise gündem olmuştu.

Oktar ile yıllar önce çekilen fotoğrafa açıklık getiren Tuğba, karenin 29 yıl önce çekildiğini söylemişti.

Adnan Oktar'ın kendisi için "cehennemdede yanacak" ifadelerinin ardından yanına gittiğini söyleyen Tuğba, Oktar'a "Ben niçin cehennemde yanacağım" sorusunu sorduğunu ifade etti.

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.

Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

OYNADIĞI KARAKTERLE DİKKAT ÇEKTİ

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu ve 80'li yıllarda Türk sinemasının seks sembollerinden biri oldu.

Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır.

Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı. 1987 yılında müzik albümü yaptı.

10 KEZ EVLENDİ

Ahu Tuğba hayatı boyunca toplam 10 kez evlilik yapmıştır. İkinci evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır.

1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 11 Kasım 1993 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

Ahu Tuğba, son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde kızıyla beraber yaşamaktaydı.