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Türkiye, bu skandal ile sarsıldı!

Türkiye'nin konuştuğu yenidoğan skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da geliyor.

‘Yenidoğan Çetesi’ adı verilen bir çetenin, yeni doğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

Son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ"

Bir soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğümüz hem idari soruşturma başlattı hem de adli olarak başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Hem maddi menfaat hem de bebeklerin ölümüne neden olma bakımından soruşturma derinleştirildi. Teknik takipler, dinleme, CMK maddeleri çerçevesinde deliller toplandı. Savcılığımız sağlık müdürlüğü ile de irtibatta bulundu. Bebeklerle ilgili risk ortaya çıktığında da bu ilgili müdürlüğe bildirilerek onların korunması bakımından titiz davranıldı. Tespit edilen suçlar, suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma neticesinde 26 Nisan 2024'te 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, toplamda 22 kişi tutuklandı. 11'i doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bu süreçte iddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra iddianame mahkemeye sunuldu.

"KİMSE YARGI MENSUPLARIMIZI TEHDİT EDEMEZ"

Savcıyla ilgili tehdit durumu oldu. Onunla ilgili ayrıca soruşturma açıldı. Kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez.



Mahkeme iddianameyi değerlendiriyor. İddialar, kişiler, kamuoyu tarafından görülecek. Şu anda bekleyeceğiz. Delilleri mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet hiçbir zaman gerek kamu gerek özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.



Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri kabul etti. Soruşturmanın titizlikle devam etmesini, sorumlular varsa, gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kararlılığını ifade etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA AÇILAN HAKARET DAVASINA DEĞİNDİ

Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri kabul edilemez. Çok çirkin, hakaret içeren sözler. Bir ana muhalefet genel başkanlığı yapmış kişiye yakışacak sözler değil. Hakaret suçtur. İfadelere bakıldığında zaten avukatlar gerekli suç duyurusunda bulunmuşlardır.

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