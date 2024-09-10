SON DAKİKA! Yılmaz Tunç'tan Narin açıklaması: Soruşturma titizlikle devam ediyor Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Narin Güran soruşturmasının titizlikle sürdüğünü söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma evresinin gizli olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma, devam ediyor...

Soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınırken, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise adliyeye sevk edildi.

24 kişinin ifadeleri tek tek alınıyor ve soruşturma olayın aydınlatılması için büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

X hesabından sık sık bilgilendirme yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı çok yönlü olarak ele aldığını söyledi.

Bakan Tunç devam eden açıklamasında dezenformasyona karşı da uyardı ve şu ifadelere yer verdi:

"ŞÜPHELİLERİN İFADE ALMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR"

Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.



Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir.

"SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ BİLGİLER, ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK"

Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır. Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.

DEZEFORMASYON UYARISI

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.