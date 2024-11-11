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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, 3 gün süren Narin Güran davası ve bugün gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin konuştu.

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Bakan Tunç; "Değerli arkadaşlar, bütün soruşturmaları tek tek değerlendirmemiz uygun değil. Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Yasa dışı bahisle ilgili soruşturma neticesinde de kişiler kendilerini savunur. Suç varsa ve bu suç ortadaysa da gereği yapılır." dedi.

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Akabinde Narin Güran davasına ilişkin bilirkişiden ek rapor istediklerini söyleyen Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"HTS KAYITLARIYLA İLGİLİ TÜM BULGULAR DEĞERLENDİRİLİYOR"

Narin evladımızın hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Teknik çalışmalar, yapılan soruşturma kapsamında değerlendirildi. HTS kayıtlarından yola çıkılarak, baz kayıtlarının tespitler, oldu.



Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışma belki de ilk kez gündeme geldi. Daraltılmış baz çakışması çok önemli delil. HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor.

BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR

Beyanlar doğrultusunda hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek. Masumiyet karinesi vardır. Şu suçludur bu suçsuzdur demek doğru olmaz. Bu soruşturma başladığında maalesef kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapıldı. Mahkeme heyeti, bilirkişiden ek rapor istedi.

"KATİLLER BULUNACAK"

Soruşturma aşamasında kişilerin lekelenmemesi ile ilgili haberlere de dikkat edilmesi gerekir. Bu bir anayasal hak.



Soruşturma gizliydi. İddianame düzenlendikten sonra kamuoyuna açıldı. Bundan sonraki süreçte de yargılamayı olumsuz etkileyecek yayınlardan kaçınılmalı.



Mahkeme heyeti titiz bir çalışma sergiliyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmanın gayreti içerisinde. Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve hak ettikleri cezayı verecekler.

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