SON DAKİKA! Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması

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BAKAN TUNÇ'TAN NARİN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

"FAİLLER ORTAYA ÇIKARILACAKTIR"

Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasında 10 kişinin tutuklu olduğunu belirterek Adli Tıp incelemesinin zaman alacağını ve faillerin ortaya çıkacağını söyledi.

Bakan Tunç, "Soruşturma gizli, bazı değerlendirmeler sakıncalı. Narin'e kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır." diye konuştu.

"ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklu 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor. 91 doku örneği Diyarbakır'da ve İstanbul'da incelemeye tabi tutuldu. Patolojik kimyasal tetkikler yapılıyor. İfadeler alındı. Şu anda adli soruşturma devam ediyor. Delillerin titizlikle değerlendirilmesi gerekecek. İfadelerden yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapacak savcılarımız. Adli Tıp incelemesi zaman alacak, failler ortaya çıkacak. Soruşturma gizli, bazı değerlendirmeler sakıncalı. Narin'e kıyanlar cezasını alacak. Narin'e kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır.