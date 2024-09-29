SON DAKİKA!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Girişim Merkezi'ni açtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Basketbol Girişim Merkezi'nde, kendisinin de basketbol oynayan bir sporsever olarak, tesisin inşaa sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye bir eser daha kazandırdı.

Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da Basketbol Girişim Merkezi açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, 'Bir eseri daha İstanbul'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Spora ilgisi bilinen, sık sık yakın ekibindeki isimlerle Külliye'de basketbol oynadığı görüntüler kamuoyuna yansıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ilgisini de belirterek, tesisin inşa edilme sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

"DÜZENLİ BASKETBOL OYNAYAN BİR SPORSEVER OLARAK HER AŞAMAYI TAKİP ETTİM"

İstanbul Basketbol Girişim Merkezi'nin Türk basketboluna yeni yetenekler kazandıracağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Abdi İpekçi Spor Salonu, Türk basketbol tarihine unutulmaz nice eserler bıraktı. Ama salon iyice yıpranmış ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik.



2021 yılının sonunda çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını takip ettim. Bugün de projeyi basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz.

"BU TESİS İSTANBUL'UN HAK ETTİĞİ YERE ULAŞMASI İÇİN ATILAN GÜÇLÜ ADIMLARDAN BİRİSİDİR"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu konu başlıkları yer aldı:

İstanbul'un tarihi zenginliğini sporla birleştirecek eseri sizlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan birisidir. Gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim.

"TÜRKİYE BASKETBOLU HEDEFLERİNE KOŞAR ADIM GİDECEKTİR"

Dünya genelinde öne çıkan şehirler kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurmuşlardır. Bugünden sonra İstanbul da dünya spor şehirleri arasında yer alacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz eserle İstanbulumuz sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine koşar adım devam edecektir. İstanbul'u ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak bu eserin tanıtacağına inanıyorum.

"SPORCULARIMIZ BURADA DESTAN YAZACAK"

Şunu öncelikle söylemek isterim, sadece bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Sporcularımız burada destanlar yazacak, milletçe göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaklar.

"TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BURADA HİZMET VERECEK"

Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonlarıyla göz dolduruyor. Aynı zamanda 417 adet otomobil ve 25 adet otobüs kapasiteli otopark alanı bulunuyor. Sporculara özel otel ve spor salonuna sahip. Türkiye Basketbol Federasyonumuz da inşallah burada hizmet verecektir.

"GENÇ YETENEKLERİMİZİN BİR YILDIZ OLARAK YETİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

8 derslikli, toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesinde öğrencilerimize kapsamlı eğitim verilecek. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı eğitime tabii tutacağız.



Gerçek bir basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız. Kütüphane ve müzelerle güzel alanları donattık. 150 bin metrekare büyüklüğe sahip bu merkez her bakımdan İstanbul'a yakışan bir eser oldu.



Tam anlamıyla vizyon projesi olan bu eserin Türk basketboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum.