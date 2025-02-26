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Haber Merkezi

Mehmetçik, ülke sınırlarının güvenliği için mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Terörle mücadelede kararlı adımlar atan güvenlik güçleri, sınır ötesinde de operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen yeni bir operasyon ile, terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha vuruldu.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, saklandıkları bölgeler tespit edilen 6 terörist için harekete geçti.

Düzenlenen başarılı operasyon ile silahlı terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

"TERÖR NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: