Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhep kavgası isteyenler var

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.

Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"0 gün önce kavuştuğumuz Ramazan-ı Şerif'inizi bir kere daha tebrik ediyorum. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte günlük yaşantımızda bir hareketlenmenin, aile hayatımızda bir kaynaşmanın, toplumsal hayatımızda paylaşma ve yardımlaşmanın zirveye çıktığını müşahede ediyoruz. Hamdolsun gerek belediyelerimiz, gerek kamu kurumlarımız, gerek vakıf ve derneklerimiz, gerekse hayırseverlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında Ramazan'ın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Ramazan-ı Şerif'i ülkemiz ve gönül coğrafyamızda bir iyilik seferberliğine dönüştüren herkesi siyasi parti ayırmaksızın tüm yerel yönetimlerimizi, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı iştenlikle tebrik ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...