SON DAKİKA! MİT'ten Hakurk'ta nokta operasyon: PKK'nın 2 bombacısı öldürüldü MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi

Terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün azalıyor.

Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezlerine ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.

MİT'TEN YENİ OPERASYON

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden biri de Irak'ın kuzeyi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk'ta nokta bir operasyon düzenledi.

PKK'NIN BOMBACILARI ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, PKK/KCK’nın el yapımı bomba uzmanları Faraşin Gabar kod Bahar Akyol ile Tijda Jiyan kod adlı Nurbahar Karadağlı'yı Irak/Hakurk’ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP’li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi.

Ayrıca, bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

PATLAYICI HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

PKK/KCK’lı Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın yeri, MİT’in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

MİT, teröristleri adım adım izlemeye başladı. Operasyon için en uygun an beklendi.

PKK/KCK’lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

HENDEK OLAYLARINDA YER ALDI

Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol, 2015 yılında Şırnak Cizre’deki hendek-barikat olaylarında yer aldı.

Olayların bitmesi sonrasında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün Irak’taki kamplarında silah eğitimi aldı.

2019 yılında Haftanin’de, 2020’de Hakurk’ta bulundu. Hakurk’ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştı.

SÖZDE DOKTOR

Tijda Jiyan kod Nurbahar Karadağlı, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı.

Sağlık Meslek Lisesi’nde okuduğu için örgüt tarafından kendisinde sözde doktor olarak faydalanıldı.

Bir süre yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdi.

2023 yılında Hakurk kırsalına geçerek burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldı.