Son dönemde altında yaşanan talep artışını ve alınan tedbirleri Darphane'ye sorduk Yükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaşların altına talebi arttı. Artan talep sonucunda bazı kuyumcular altın bulmakta zorlanmaya başlayınca Darphane çift vardiyaya geçti. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim de konuya ilişkin nedenleri ve alının tedbirleri Ensonhaber'e anlattı.

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Altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle vatandaşların altına olan talebi çoğaldı.

Artan talep nedeniyle bazı kuyumcular da altın bulmakta zorlandığını söyledi.

Hal böyle olunca Darphane çift vardiyaya geçti.

Biz de hem son dönemde altına yönelik talep artışını hem de Darphane'nin konuyla ilgili aldığı tedbirleri Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim'e sorduk.

"Altın fiyatlarının artmasında makro-ekonomik uluslararası göstergeler ve jeopolitik gelişmeler var"

Altın fiyatlarında ciddi bir dalgalanma ve çıkış olduğunu söyleyen Hekim, bu durumun sebeplerinin iç piyasada aranmaması gerektiğini belirtti.

Altın fiyatlarının artmasının temelde iki sebebi olduğunu ifade eden Hekim, "Altın fiyatlarında ciddi bir dalgalanma ve çıkış var. Bunun sebeplerini domestik marketlerde ya da iç piyasada aramak gerçekçi olmaz. Sebeplerini daha ziyade küresel piyasalar üzerinden incelememiz gerekiyor. Altın fiyatlarının son dönemde sürekli olarak artmasının temelde iki sebebi var. Birisi makro-ekonomik uluslararası göstergeler ve birtakım gelişmeler, ikincisi de jeopolitik gelişmeler." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Darphane Genel Müdür Yardımcısı Hekim, altın fiyatının bir diğer yükselme nedeni olarak ABD Merkez Bankası FED'in Haziran ayında yapabileceği faiz indirimi olduğunu vurguladı.

'Jeopolitik olarak savaşlar fiyat artışını tetikledi'

Jeopolitik olarak ise Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altının fiyatını artırdığını aktaran Hekim, "Makro-ekonomik göstergeler içerisinde en belirleyici olanı ABD Merkez Bankası FED’in haziran ayında faizle ilgili bir indirime gideceği beklentisi var piyasalarda. Bu altının birim fiyatının yükselmesini çok ciddi anlamda tetikledi. Jeopolitik konjektüründe de Rusya-Ukrayna savaşı ha keza İsrail’in Filistin’de uyguladığı katliam ve bundan dolayı bölgede yaşanan gerilimler tetikledi. Sadece Türkiye’de değil dünyada ciddi anlamda altın fiyatlarını tetikledi." dedi.

Daha sonra talep artışına değinen Hekim, konuyla ilgili Darphane'nin gerekli tedbirleri aldığının altını çizdi.

Hekim, talebi karşılamak için ikinci vardiyanın devreye alındığını söyledi.

"Pazartesinden itibaren talepleri karşılamak adına ikinci vardiyayı da devreye aldık: Günlük üretimimiz 600 kilonun üzerine çıktı "

Günlük altın üretiminin 600 kilogramın üzerine çıkarıldığını da belirten Hekim, vardiyaların bitişlerinin de uzadığına vurgu yaptı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte altın talebinde gözle görülür bir düşüş başladığını da aktaran Darphane Genel Müdür Yardımcısı Hekim, şunları söyledi:

Talepte ciddi bir artış var. Bu artışı karşılamakla ilgili Darphane gerekli tedbirleri aldı. Normal şartlarda bir vardiya çalışıyorduk ve günlük 400 kilogram civarında bir üretim yapıyorduk. Pazartesinden itibaren talepleri karşılamak adına ikinci vardiyayı da devreye aldık. Günlük üretimimiz 600 kilogramın üzerine çıkmış durumda. Açıkçası ikinci vardiyayı da uzatıyoruz, gece 11’de bitmesi gereken üretim 1’e kadar devam ediyor. 7 gün üzerinden çalışıyoruz. Şu an arkadaşlarımız aşağıda hummalı bir çalışma yürütüyor. Haftanın 7 günü sabahtan gece 1’e kadar üretim var. 600 kilogramın üzerine çıkacağız, şu anki talepleri rahatlıkla karşılayacağımızı düşünüyorum. Ola ki bir sıkıntı olursa daha çok talep gelirse ki beklemiyoruz bunu. Ramazan ayının gelmesiyle taleplerde düşüş var. Son 2-3 gündür taleplerde gözle görülür bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla çok kısa içerisinde hem vatandaşların hem de kuyumcuların beklentisini kısa sürede karşılayacağız.

"Vatandaşlar endişelenmesin, Darphane arz güvenliğini sağlamış durumda"

Hekim, altın talebinin artmaya devam etmesi durumunda ise üçüncü vardiyaya da geçebileceklerini ifade etti.

Vatandaşların ve kuyumcuların endişelenmemesi gerektiğini söyleyen Hekim, "Gerekirse ihtiyaç olursa üçüncü vardiyaya da geçebiliriz, o takdirde üretimimiz 1 tona yaklaşabilir. Darphane'nin bu kabiliyeti var vatandaşlarımız endişelenmesin Darphane arz güvenliğini sağlamış durumda." ifadelerine yer verdi.

"En büyük krizi pandemi döneminde yaşadık: 1 ton üretim yapıp üçüncü vardiyayı çalıştırmıştık"

Mehmet Hekim, son olarak ise pandemi döneminde bundan daha fazla bir talep geldiğini ve en yoğun talebe o zaman ulaştıklarını belirtti.

Hekim, "Zaman zaman oluyor, aslında kritik tarihlerimiz var bu konuda. Bunlardan birisi 29 Ekim’in bir gün sonrası. Diğeri de 1 Ocak. Sebepleri şu, cumhuriyet altınları iki grup ziynet altınlar ve sikke altınlar. Ziynet altınlarının yeni basılma tarihi 1 Ocak. Sikke altınların yeni basım tarihi de cumhuriyetimizin kuruluş tarihi olan 29 Ekim. Bu yüzden vatandaşlarımız yeni üretim altın tercih ettikleri için biz her sene talep artışı yaşıyoruz. 1 Ocak’tan itibaren ziynet altınlarının tarihi güncellendi ve biz ocak şubat martta bir miktar talep artışı yaşıyoruz. Pandemi döneminde ciddi bir talep artışı olmuştu bizi zorlayan. Tabii personelin çalışması açısından da, hasta arkadaşlarımız vardı. Ciddi zorluklar yaşamıştık ama o dönemde bile günlük 1 ton üretim yapıp üçüncü vardiyayı çalıştırmıştık. En büyük yaşadığımız kriz o dönemdir. Ama o dönemi bile Darphane rahatlıkla aştı, ki şu anda talepler o dönemin çok çok altında." dedi.