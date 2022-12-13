SON DURUM! EYT ertelendi mi, ne zamana kaldı?

EYT düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı, Meclis'e geleceği tarih uzadı. Peki EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? İşte son durum...

Aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT düzenlemesi için geri sayım sürüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak 2 milyona yakın vatandaş, emekli maaşı almanın hayalini kuruyor.

Aralık ayının ortalarında gelinmesiyle birlikte EYT'de son durum merak ediliyor. Milyonların gündeminden düşmeyen EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesinin gecikmesine yönelik eleştirileri yanıtladı. Bilgin, gecikmenin sürekli artan rakamlardan kaynaklandığını söyledi.

Peki EYT ertelendi mi, ne zamana kaldı? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

EYT ertelendi mi?

EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi.

Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin tamamlanamadığını açıkladı.

Çalışmayı aralık ayı sonu itibarıyla bitirip Meclis'e sunmayı hedeflediklerini belirten Bilgin şunları söyledi:

"Haziran rakamları 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1,8 milyon civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor, inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor."

EYT kanun tekfilinin aralık ayında da yetişmemesi durumunda, 2023 ocak görüşmelerine kalacağı öngörülüyor.