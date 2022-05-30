SON KARAR 2022: Otobüs, metro, metrobüste maske serbest mi?

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar son açıklamaların ardından maske takmanın zorunlu olup olmadığını sorguluyor. Peki metro, metrobüs, otobüste maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı bitti mi?

Toplu taşıma ile seyahat eden milyonlarca vatandaş, maske yasağına dair son detayları araştırıyor.

Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçları sosyal mesafeyi korumanın en zor olduğu yerlerden. Bu nedenle neredeyse 2 yıldır maske takmak zorunluydu.

Vakalardaki düşüş ile birlikte maskelerden kurtuluşun sinyali verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda alınan kararları kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda toplu taşımada maske kullanmanın akıbeti de belli oldu.

Peki toplu taşımada maske takılacak mı? Otobüs, metrobüs, metroda maske takmak zorunlu mu, serbest mi? İşte son karar...

Otobüs, metro, metrobüste maske serbest mi?

Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" açıklamasında bulundu.