Son mesaisi 8. Yargı Paketi olacak! TBMM seçim nedeni ile tatile giriyor Önümüzdeki hafta görüşülecek olan 8. Yargı Paketi Meclis'in son mesaisi olacak. TBMM bu yargı paketine son şeklinin verilmesinin ardından 29 Şubat'ta tatile girecek ve 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere kadar kapalı kalacak.

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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanıyor.

Partilerin seçime girecek belediye başkan adayları belirlendi ve tanıtımları devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ise seçim maratonundan önce mesaisinin son haftasına girdi.

Meclis'in seçime kadar son mesaisi 8. Yargı Paketi olacak

Meclis'te önümüzdeki hafta 8. Yargı Paketi değerlendirilecek. 8. Yargı Paketi'nden sonra ise Meclis tatile çıkacak.

Meclis'te seçim arası

8’inci Yargı Paketi’nin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından TBMM, 29 Şubat’ta çalışmalarına seçim arası verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm siyasi parti liderleri, milletvekilleri sahada olacak ve seçim propagandaları gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 10 miting yaparak çeşitli illerde halkla buluştu. Erdoğan'ın seçim dönemine kadar 30'u aşkın ili daha ziyaret etmesi bekleniyor.

8. Yargı Paketi'nde neler yer alacak?

-Enerji ve madenlerle ilgili maddeler

8. Yargı Paketi'nde enerji ve madenlerle ilgili maddeler yer alacak. Meclis'te görülülecek pakette yasa teklifinde Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen facia ile ilgili maddeler de yer alacak.

-Emekli ikramiyesi

2024'te emekli ikramiyesi olarak 3 bin lira verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu teklifle birlikte emeklilere dini bayramlarda yılda iki kez verilecek emekli ikramiyeleri de onaylanacak.

-Örgüte üye olmadan suç işleyenlere verilecek cezalar

Yasa teklifi, ayrıca örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye verilen cezaları ele alacak.

Buna göre teklif örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye işlediği suç için verilen cezanın yanında 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası getirilmesi planlanıyor.

-Tazminat Komisyonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde uygulandığı gibi olağanüstü hal döneminde iş yükünü azaltmak için geçici olarak kurulan "Tazminat Komisyonu"nun kalıcı hale gelmesi de düzenleyen maddeler arasında bulunuyor.

Uzun süren yargılamalarla ilgili ise manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) önce Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nda görüşülecek.