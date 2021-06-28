Son pazar kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artışla beraber aylarca süren sokağa çıkma kısıtlamaları yeni normalleşme adımlarıyla hayatımızdan çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme adımlarını açıklanmasından sonra tüm gözler hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarihe çevrilmişti.

TÜM SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALKIYOR

Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz'u işaret etti.

21 Haziran'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelge ile 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen sona erecek.

SON PAZAR KISITLAMASI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KISITLAMALARI

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri ile cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.