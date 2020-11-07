Son Şaka filmi vizyona girdi

Ege Kökenli ile Serdar Gökalp'in başrollerinde yer aldığı Son Şaka filmi, pandemi sonrası vizyona giren ilk büyük Türk filmi olma iddiası ile dün izleyicisiyle buluştu.

Koronavirüs salgınının etkisini yitirmesiyle birlikte sinema salonları yeniden dolmaya başladı.

Sinema salonlarında koronavirüs önlemlerinin büyük bir titizlikle alınması, sinemayı en güvenli eğlence noktasına taşıdı.

Sinemaya ilginin artmasıyla birlikte yeni filmler vizyona giriyor.

Sinemaseverlerin merakla beklediği Son Şaka da 6 Kasım itibarıyla izleyicileriyle buluştu.

Pandemi ardından dün vizyona giren ve Two Yapım imzası taşıyan Son Şaka'nın senaristliğini Fatih Mutlu, yönetmenliğini ise M. Erkam Bülbül üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan yer alıyor.

Son Şaka Teaser VİDEO

YÜKSEK PRODÜKSİYONLU BİR EVLİLİK TEKLİFİ SONRASI YAŞANANLAR

Macera-komedi türündeki filmde, telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar’ın (Serdar Gökalp), sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlilik teklifi ederken başvurduğu “yüksek prodüksiyonlu” bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.

SİNAMA SALONLARI GÜVENLİ

Yeni normalleşmeyle birlikte, sosyal alanlar da açılmaya başladı. Açılan sosyal alanlarda ise en güvenli yer sinemalar görünüyor.

Salonlarda fuaye alanlarında oturma grupları seyrekleştirilerek ve araları açılarak yerleştirilecek.

Sergi, fuaye, fuar alanlarında kapasite her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecek.

Toplantı düzeninde oturum alanı iki kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde düzenlenecek. Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak önlemler alınacak.

KADEMELİ OLARAK SALONLARA SEYİRCİ ALIMI

Salonlar etkinlik başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır hale getirilecek ve etkinlik başlama saatinden önce salona kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecek.

Düzenlenen faaliyetler/gösteri/temsil arasında veya bitişinde kullanıcıların salondan tahliyesi hakkında duyuru yapılacak, salonun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak, kapıya en yakın veya en uzak olan sıralardan başlayacak şekilde kullanıcıların çıkışı sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecek.

SEANSLAR ARASI YIĞILMALAR ÖNLENECEK

Ayrıca seanslar arası yığılmaları ve çakışmaları önleyecek şekilde sinema, tiyatro, konser gibi gösterilerin başlama, giriş-çıkış ve ara saatleri ayarlanacak, mümkün olan en az kapasitede salonun kullanımı sağlanacak mümkünse kullanılan salon sayısının toplam sayının üçte birini geçmemesine özen gösterilecek.

KİŞİLER ARASI 1 KOLTUK BOŞTA

Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak, salon kapasitesinin yüzde 60'ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.

Seyirci salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi durumunda yeme-içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden 2 koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanacak.





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