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    Son Şaka'nın oyuncuları filmi anlattı

    Ege Kökenli ile Serdar Gökalp'in başrollerinde yer aldığı Son Şaka filminin oyuncularıyla yapılan röportaj yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 21:48
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    Son Şaka'nın oyuncuları filmi anlattı

    Alem FM'de dinleyicilerini kahkaha tufanına boğan radyocu Serdar Gökalp'in, Ege Kökenli'yle başrollerini paylaştığı Son Şaka filminin, bildiğiniz üzere teaserı yayınlanmıştı.

    Two Yapım imzası taşıyan filmin senaristliğini Fatih Mutlu, yönetmenliğini ise M. Erkam Bülbül üstlendi.

    Filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan yer aldı.

    SON ŞAKA'NIN OYUNCULARINDAN İÇ ISITAN RÖPORTAJ

    Kasım ayında vizyone girecek film öncesi, oyuncularla film hakkında bir röportaj yapıldı.

    Biz de radyo programlarıyla milyonları kırıp geçiren Serdar Gökalp'in filmi Son Şaka'nın oyuncularıyla yapılan röportajı sizler için derledik...

    İşte o röportaj...

    Son Şaka'nın oyuncuları filmi anlattı- İZLE

    Son Şaka nın oyuncuları filmi anlattı #1

    Son Şaka nın oyuncuları filmi anlattı #2

    Son Şaka nın oyuncuları filmi anlattı #3

    Son Şaka Teaser - Yakında Sinemalarda- İZLE

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