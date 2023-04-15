Son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Areda Survey'in yaptığı seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50,8'lik bir oy aldığı görüldü. Sonuçlara göre seçimi ilk turda kazandığı görülen Erdoğan'ın ardından Kılıçdaroğlu da yüzde 43,1 oy aldı.

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Ülke tarihinin en kritik seçimlerinden birine çok az kaldı.

29 gün sonra sandık başına gidilecek ve Türkiye'nin geleceği şekillenecek.

Bu kapsamda siyasi partilerin hazırlıkları sürerken bir yandan da anket çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

Son olarak Areda Survey'in anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Ankete katılan vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.

Anketten çıkan sonuç: Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyor

Katılımcıların yüzde 50,8'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43,1'de kaldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce'nin yüzde 4,5 Sinan Oğan'ın ise yüzde 1,6 seviyesinde bir oy aldığı görüldü.

Çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazandığı görüldü.

İkinci turda da yine zafer Erdoğan'ın

Areda Survey daha sonra katılımcılarına bu kez de, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turda yüzde 52,6 oy aldığı görülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,4'te kaldı.

Katılımcılara son olarak ise, "Bu pazar bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu.

Partilerde ise AK Parti zirvede

AK Parti yüzde 40,4 ile birinci çıkan parti oldu.

AK Parti'nin ardından CHP 25,5, HDP ise yüzde 10,3'te kaldı.

MHP yüzde 8,8'lik bir oy alırken, İyi Parti'nin yüzde 7,6 ile barajı aştığı görüldü.

Memleket Partisi ise 3,1, Yeniden Refah da yüzde 1,6 oy aldı.

Son olarak da Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,9, Zafer Partisi yüzde 1, BBP ise yüzde 0,3 oy aldı.

Diğer partilerin toplam oyu da yüzde 0,5'te kaldı.