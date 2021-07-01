Euro
10.3335
0.06%
Dolar
8.6925
-0.07%
Altın
496.76
0.32%
Borsa
1.356
0%
Bitcoin
296.922
-3.38%
EXEN Coin
29.73
-2.42%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Son sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan son sokağa çıkma kısıtlaması 05.00'da sona erdi.
    • AA
    • 01.07.2021 - 05:02
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 05:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler ve hızlı aşılama çalışmaları neticesinde tekrar normalleşme adımları atmaya başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'u işaret ederek kısıtlamaların kalkacağını söyledi.

    SON KISITLAMA GECESİ

    Vakaların artış göstermesiyle başlatılan hafta siçi 22.00-05.00 ve hafta sonu pazar günleri uygulanan yasaklar artık hayatımızdan çıktı.

    Geçtiğimiz pazar günü son hafta sonu kısıtlaması uygulanırken hafta içi kısıtlamalarının sonuncusu da sabah 05.00'da itibarıyla son buldu.

    Son sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir