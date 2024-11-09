İHA
71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Piyade Onbaşı Mustafa Ekemen, rahatsızlığı sebebiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekemen yaşamını yitirdi.
ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Ekemen için Mevlana Camii'nde öğle vakti askeri tören düzenlendi.
Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekemen'in eşi Emine Ekemen, oğlu Murat Ekemen ile kızı Ayşegül Ekemen Altay taziyeleri kabul etti.
Ekemen'in naaşı, Edirne Mevlana Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Türk bayrağına sarılı tabut ile askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Kıbrıs gazisi Ekemen, askeri törenle Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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