SONAR son seçim anketini paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti zirvede Seçimlere kısa bir süre kalmışken SONAR Araştırma son anket verilerini paylaştı. Çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ilk sırada yer aldı.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri için geri sayıma geçildi.

İttifaklar bu kapsamda çalışmalarını hızlandırırken anket çalışmaları da devam ediyor.

Anket çalışmalarını sürdüren şirketlerinden birisi de SONAR Araştırma.

SONAR Araştırma 25 ilde, 89 ilçe ve köyde, yaş, cinsiyet, il ve ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 4.541 kişi ile yüz yüze görüşerek seçimlere yönelik tabloyu ortaya koydu.

Dikkat çeken sonuçlar

SONAR'ın son seçim anketinde ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırma şirketi vatandaşlara "14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu sordu.

AK Parti zirvede

Kararsızlar ve oy kullanmayanlar dağıtılmadan yapılan çalışmada AK PARTİ 35,2 oy oranı ile ilk sırada yer alırken, CHP ise 22,3 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Partilerin kararsızlar dağıtılmadan oluşan oy sıralaması ise şu şekilde oluştu:

AK Parti: %35.2

CHP: %22.3

İyi Parti: %12.3

HDP: %9.3

MHP: %6.5

Memleket Partisi:%3.8

Diğer: %2.7

Kararsız: %3.3

Cevap yok: %3.4

Oy kullanmayacağım: %1.2

Kararsızlar dağıtılınca

Kararsız ve oy kullanmayacağım diyenlerin oy oranları partilere oransal dağıtıldığında ise ortaya şu sonuçlar çıktı:

AK Parti: %38.2

CHP: %24.2

İyi Parti: %13.4

HDP: %10.1

MHP: %7.1

Memleket Partisi:%4.1

Diğer: %2.9

Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada

SONAR Araştırma, vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi lidere oy vereceksiniz?" sorusunu da sordu.

Çıkan sonuçlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararsızlar dağıtılmadan ikinci sırada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1,9 puan önünde çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sürpriz oy oranına ulaştığı ankette çıkan sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: %42.8

Kemal Kılıçdaroğlu: %40.9

Muharrem İnce: %7.1

Sinan Oğan: %2.0

Kararsız: %3.2

Oy kullanmayacağım: %2.9

Cevap yok: %1.1

İlk turda kararsızlar dağıtılınca

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsız oy oranları ve protesto oyların dağıtımından sonra ise oluşan sonuçlar şu şekilde oluştu:

Recep Tayyip Erdoğan: %46.1

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.1

Muharrem İnce: %7.7

Sinan Oğan: %2.1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun önünde

SONAR Araştırma, vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tercih yapacaklarını da sordu.

Çıkan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4,2 puan önünde bir oy oranına sahip oldu.

İkinci tur sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda oluşacak tablo şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: %52.1

Kemal Kılıçdaroğlu: 47.9