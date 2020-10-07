Dolar
7.8505
0.6758%
Euro
9.2307
0.8588%
Altın
1895.7
0.9333%
Borsa
1149.92
-0.3285%
G. Altın
477.94
1.5135%
Bitcoin
83507.35
1.0497%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C
    Sonbahar-kış operasyonları başladı

    Sonbahar-kış operasyonları başladı

    Terör örgütünün nefesini kesecek operasyonlar 1 Ekim'de başladı, 15 Nisan'a kadar sürecek...
    • AA
    • 07.10.2020 - 09:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mehmetçik, 2020-2021 terörist avı sezonunu açtı.

    1 Ekim'de başlayan ve terör örgütünün nefesini kesecek operasyonlar, 15 Nisan'a kadar sürecek...

    Soğuk havaya aldırış etmeyen komandolar, teröristlerin inlerine girecek, onlarla birlikte yaşam alanlarını da imha edecek.

    SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI

    İçişleri Bakanlığı, harekatın adını Sonbahar-kış operasyonları olarak duyurdu.

    Bakanlık, bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.

    JÖH-PÖH KATILIYOR

    Operasyonlarda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları yer alıyor.

    Sonbahar-kış operasyonları başladı #1

    Sonbahar-kış operasyonları başladı #2

    Sonbahar-kış operasyonları başladı #3

    Sonbahar-kış operasyonları başladı #4

    Sonbahar-kış operasyonları başladı #5

    Sonbahar-kış operasyonları başladı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir