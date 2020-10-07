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Sonbahar-kış operasyonları başladı
Terör örgütünün nefesini kesecek operasyonlar 1 Ekim'de başladı, 15 Nisan'a kadar sürecek...
- AA
- 07.10.2020 - 09:10
Mehmetçik, 2020-2021 terörist avı sezonunu açtı.
1 Ekim'de başlayan ve terör örgütünün nefesini kesecek operasyonlar, 15 Nisan'a kadar sürecek...
Soğuk havaya aldırış etmeyen komandolar, teröristlerin inlerine girecek, onlarla birlikte yaşam alanlarını da imha edecek.
SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI
İçişleri Bakanlığı, harekatın adını Sonbahar-kış operasyonları olarak duyurdu.
Bakanlık, bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.
JÖH-PÖH KATILIYOR
Operasyonlarda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları yer alıyor.