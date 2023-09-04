Sonbahar yağmurları başladı! Uşak'ta cadde ve sokaklar göle döndü Akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluşunca araçlar ilerleyemedi, esnaf su baskınları için harekete geçti.

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AA

Yaz aylarının sonuna gelindi.

Sezon boyunca yurt genelinde tüksek sıcaklıklarla mücadele edildi.

Eylül ayına girilmesiyle birçok kentte sağanak yağmur yüzünü göstermeye başladı.

Öyle ki kısa süreli yağmur, kentleri adeta göle çevirdi.

Uşak yağmura teslim oldu

Bir sağanak yağmur manzaraları da Uşak'tan geldi.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

Rögarların taşmasıyla araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti; kimi araçlar da yolda kaldı.

Uşak-İzmir kara yolunda da zaman zaman trafikte aksamalar oldu.

Su birikintileri nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşandı. Kentteki esnaf da su baskınlarına karşın önlemlerini almaya başladı.

Yağmurun gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.