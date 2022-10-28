Petrol
93.92
-1.18%
Euro
18.4932
-0.30%
Dolar
18.6082
0.05%
Altın
983.04
-1.12%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
385.075
-0.47%
BTXN Coin
10.61
0.47%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Soner Yalçın: Gazetecinin Kabe'si hakikattir

    Soner Yalçın: Gazetecinin Kabe'si hakikattir

    Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, AK Parti'nin düzenlediği 'Türkiye'nin Yüzyılı' etkinliğine davet edilen gazetecilere ilişkin, gazetecilik mesleğinin ne olduğuna dair bir yazı kaleme aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda davetlinin katılımıyla ve görkemli bir törenle 'Türkiye Yüzyılı'nı açıkladı.

    Gerçekleştirilen program için çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu ve gazeteci davet edildi.

    Çok sayıda muhalif gazeteci davet edildi

    Davet edilen gazeteciler içinde kendilerini muhalif olarak tanımlayan gazeteciler de çoğunluktaydı.

    Kendilerini muhalif olarak tanımlayan bu gazetecilerden programa katılanlar kadar katılmayanlar da oldu.

    Davet edilen isimlerden biri de Sözcü gazetesinin yazarı Soner Yalçın'dı.

    "Türkeş'ten Erdoğan'a"

    Yalçın bugün kaleme aldığı, “Türkeş’ten Erdoğan’a” başlıklı yazısında 'muhalif gazeteci' tanımına ise itiraz etti.

    Yazısında gazeteciliğin tanımına vurgu yapan Soner Yalçın, muhalif gazeteci diye bir tanımı kabul etmediğini söyledi.

    "Yapılan haberin, ik­tidarı ya da muhalefeti eleştirir olması veya övüyor gözükmesi gaze­tecinin meselesi değildir. Gazetecinin Kabe'si haki­kattir." diyen Yalçın, gazetecinin yaptığı haberlere duygularını ve kimliğini karıştırmaması gerektiğini belirtti.

    Yalçın adeta gazetecilik dersi vererek, "Gazeteci, objektiftir. Gazeteci, olanı göste­ren aynadır. Tarihin en önemli tanığıdır." notunu düştü.

    "Meslek ne hale geldi"

    "Ülke Cumhurbaşkanı­'nın konuşacağı etkinliğe davet edilen bir gazete­ci -kişisel mazereti yoksa-neden katılmak istemez?" diye soran Soner Yalçın, "Mesela: Abdullah Öcalan veya Selahattin Demirtaş ile görüşme izni çıksa siyasi gerek­çe ileri sürerek gitmeyene gazeteci denir mi? Meslek ne hale geldi?" diye yazdı.

    "Benim çizgim değişmedi"

    Son olarak, "Benim çizgim değişme­di." diyen Soner Yalçın, davete 'mazareti olmasa" katılmış olacağını ifade etti.

    Yazının tamamını okumak için tıklayınız...


    Napoli teknik direktörü Spaletti'den Kim Min-Jae'ye övgü
    Futbol

    Napoli teknik direktörü Spaletti'den Kim Min-Jae'ye övgü

    Kamera karşılaştırması: 10 yıllık Nokia 808 PureView, iPhone 14 Pro'ya karşı
    Teknoloji

    Kamera karşılaştırması: 10 yıllık Nokia 808 PureView, iPhone 14 Pro'ya karşı

    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın
    Advertorial

    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın

    Görüş Bildir