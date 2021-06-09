Sonik patlama nedir? Sonik patlama neden ve nasıl olur?

Sonik patlama nedir? Sonik patlama neden ve nasıl olur?

Sonik patlama, Adana'da patlama sesi iddialarının ardından gündeme geldi. Art arda duyulan patlama seslerinin sonik patlama olabileceği iddia edildi. Peki sonik patlama nedir, neden ve nasıl olur?

Sabah saatlerine doğru Adana'da patlama sesi duyuldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter'da hissettikleri patlamayla ilgili paylaşımlarda bulundu. Tarsus ve Adana'da art arda duyulan patlama sesleri sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Bu gelişmenin ardından seslerin neyden kaynaklandığı araştırılmaya başlandı. Öte yandan duyulan sesler hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

Bazı kişiler, sesin gök gürültüsü olduğunu iddia ederken, bazı kişiler ise savaş uçaklarının alçaktan uçması sonucunda oluşan sonik patlama olabileceğini dile getirdi.

Peki, sonik patlama nedir? Sonik patlama neden ve nasıl olur? İşte detaylar...

SONİK PATLAMA NEDİR?

Bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen ses, sonik patlama olarak adlandırılmaktadır. Sonik patlamalar, insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, muazzam miktarlarda ses enerjisi üretir. Ateşlenen bir merminin patlama sesi veya bir kamçının sesi, küçük sonik patlamalar olarak sayılabilir.

Büyük süpersonik uçaklardan kaynaklanan sonik patlamalar özellikle gürültülü ve ürkütücü olabilmekte, insanları uyandırabilmekte ve bazı yapılarda küçük hasara neden olabilmektedir.

Günümüz teknolojisinde bu hızın aşılması uçaklar tarafından zor değildir. Ancak sonik patlamalar bazı etkilere neden olur. Bunların arasında sürekli tedirgin olma durumu, aktivitelere eşlik edememe ve hareket bozukluğu, düzensiz ve huzursuz uyku problemi görülür.

SONİK PATLAMA NEDEN OLUR?

Ses, bir ortamın taneciklerinin bir dalga kaynağı tarafından titreştirilmesiyle oluşan periyodik bir basınç dalgasıdır. Bu dalgalar kulak tarafından toplanır ve beyinde ses olarak algılanır.

Ses dalgaları, deniz seviyesinde ve 20º C sıcaklıkta 343 m/s hızla yayılır. Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur.